НБУ створив умови, які стримують економічне зростання в країні

У уряду мало шансів показати результати, навіть якщо буде стратегія економічного розвитку.

У попереднього уряду, як і у нинішнього, невисокі шанси на успіх у розвитку економіки України. Їх дії обмежені жорсткими монетарними умовами, які створив Національний банк. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Михайло Джус, завідувач відділу фінансових ринків GROWFORD Institute.

Рада НБУ оцінює політику НБУ, як незадовільна. Однак уряд ігнорує ці оцінки.

"Якщо врахувати ще два грудневих рішення щодо валютно-курсової політики та впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України, можна зрозуміти, що Рада НБУ в цілому вважає політику Правління НБУ незадовільною. Але попередній уряд не скористався "підказкою"...", - пише автор.

Детальніше про недоліки в роботі НБУ читайте в статті Михайла Джуса, завідувача відділу фінансових ринків GROWFORD Institute, раніше завідувача відділу досліджень монетарного та валютного регулювання Експертно- аналітичного центру "Оптима" - "П'ять кроків Нацбанку, уповільнюють економічне зростання".