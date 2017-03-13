НБУ: Украине нужно заплатить по долгам более $12 млрд

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий рассказал, что в 2017-2019 годах украинские власти должны выплатить 12,5 миллиарда долларов по внешнему и внутреннему долгу.

Об этом он заявил в эфиретелеканала ZIK.

При этом представитель финрегулятора отметил важность сотрудничества с МВФ, в частности для продолжения структурных реформ в Украине.

"В 2017-2019 годах Украина должна провести платежи как по основной сумме, так и по обслуживанию внешнего и внутреннего деноминированного в валюте государственного долга на сумму около 12,5 миллиарда долларов", - заявил Чурий.

Также было сказано, что НБУ не будет обнародовать текст меморандума с МВФ, поскольку документ является конфиденциальным до принятия советом директоров. По словам замглавы Нацбанка, украинская сторона, согласно процедуре, письмом должна официально дать согласие на публикацию меморандума.

В настоящее время, утверждает Чурий, подписанты меморандума - НБУ и МВФ - дали согласие на публикацию документа. Таким образом, его опубликуют после одобрения советом директоров Фонда.

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