НБУ упростил порядок регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок регистрации договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финансового учреждения.

"Такой шаг регулятора совершенствует требования к операциям, связанным с привлечением резидентами внешнего финансирования", - подчеркнули в НБУ.

Согласно сообщению, упрощены регистрационные процедуры в случае смены кредитора с резидента на нерезидента по кредитному договору/договору займа. А именно - расширен перечень участников такого договора, имеющих право обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в договоры в таких случаях может происходить при обращении, как за резидента-заемщика, так и за нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-первичного кредитора. В частности, по обращению нерезидентов-кредиторов - в случае замены нерезидента-кредитора на другого нерезидента; по обращению уполномоченного банка - в случае замены кредитора (уполномоченного банка) нерезидента- нового кредитора.

"Раньше инициировать регистрацию и внесение изменений в регистрации кредитных договоров/договоров займа имели право исключительно заемщики. Предоставление права кредиторам самостоятельно обращаться для проведения регистрационных процедур позволит расширить возможности для обращения прав кредиторов и повысит заинтересованность внешних кредиторов в участия в кредитных проектах в Украине", - прокомментировали в НБУ.

Кроме этого, подчеркнули в банке, было предусмотрено введение новой автоматизированной системы регистрации договоров о получении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов.

"Новая система, в частности, предусматривает: осуществление Национальным банком регистрации договоров в "заявительном" режиме путем автоматического занесения в электронный реестр соответствующей записи на основе данных договора, предоставленных уполномоченным банком; предоставление доступа уполномоченным банкам к электронному реестру и права самостоятельно информировать резидентов-заемщиков относительно проведенной регистрации; осуществление уполномоченными банками при проведении операций по договорам контроля за соблюдением требований законодательства, в частности, относительно максимальной процентной ставки; проведение предварительного анализа и проверки департаментом финансового мониторинга Национального банка договоров, содержащих признаки рисковой деятельности (в случае отсутствия угроз - департамент должен передавать договор для регистрации в общем автоматическом порядке); упрощение перечня оснований для аннулирования регистрации. Отныне Национальный банк не будет аннулировать регистрацию договора в случае неполучения статистической информации об операциях по ним в течение 90 дней", - уточнили в НБУ.

Также в финучреждении отметили, что отменено требование обязательного представления резидентами-заемщиками справки Национального банка об объеме фактически полученного кредита и состоянии погашения задолженности по ним. Такую справку резиденты-заемщики должны подавать в уполномоченный банк в случае размещения ими привлеченных средств в иностранной валюте на счета за пределами Украины.

Отметим, ранее Национальный банк Украины упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу Украины для физических лиц. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.