НБУ усилил меры по предотвращению оттока капитала в РФ

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры по недопущению оттока капитала в Российскую Федерацию как государство-агрессор, сообщается на веб- сайте центробанка.

"Отныне Национальный банк имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если выявит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, имеющее местонахождение в стране, признана Верховной Радой Украины государством- агрессором/государством-оккупантом", - говорится в сообщении.

Нацбанк при этом напоминает, что законом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" РФ признана государством-агрессором.

В этой связи НБУ внес изменения в инструкцию о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, положение о порядке выдачи НБУ индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Указанные изменения закреплены постановлением правления НБУ No12 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" от 21 февраля 2017 года, вступающем в силу с 23 февраля 2017 года.