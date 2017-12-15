НБУ ужесточил требования к выводу валюты из Украины

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня, 15 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Так, НБУ уточнил перечень документов для получения лицензии и закрепил за собой право требовать документы для предотвращения оттока капитала.

Также Нацбанк уточнил перечень операций, проведение которых не требует получения индивидуальной лицензии и перечень оснований для аннулирования индивидуальных лицензий. в частности, отныне четко нормирована возможность перечисления валюты в качестве возмещения резидентом-заемщиком нерезиденту- гаранту при условии, что гарант заплатил в соответствии с договором гарантии по обязательствам такого резидента-заемщика, предусмотренными соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором.

Напомним, Национальный банк планирует постепенно отменить все валютные ограничения в Украине. В частности, для этого НБУ разрабатывает законопроект "О валюте". Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.

Ранее Нацбанк уже снял валютные ограничения для депозитов. С 23 августа 2017 года физические лица могут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме. Также в апреле-2017 НБУ существенно смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, лимит на покупку физлицами наличной валюты вырос до 150 тыс. грн (в эквиваленте) в сутки в одни руки. Это в 12 раз больше, чем раньше, когда ограничение составляло 12 тыс. грн

Большая часть валютных ограничений была введена в Украине 2014-2015 годах во время рекордной девальвации гривни.