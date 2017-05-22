НБУ в ближайшее время вынесет решение по согласованию покупки украинского Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк" (Киев), сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"По Сбербанку мы получили документы от потенциальных покупателей более месяца назад. Пока документы находятся в стадии изучения. Скоро мы сможем сформулировать свою позицию по этому вопросу", - сказала она журналистам в Киеве в понедельник.

Е.Рожкова также подтвердила получение документов от нескольких потенциальных покупателей для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ). Они также находятся в стадии изучения.

В целом, подытожила замглавы НБУ, интерес есть ко всем российским банкам.