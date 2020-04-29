НБУ випустить у червні монети номіналом 10 грн обсягом 5 млн штук

Національний банк України (НБУ) планує 3 червня перший випуск монет номіналом 10 гривень обсягом 5 млн штук, які поступово замінять відповідні банкноти, повідомила прес-служба НБУ в середу.

Згідно з повідомленням, введення в обіг монет номіналом в 10 гривень - завершення процесу оптимізації та поновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року.

У результаті номінальний ряд гривні скоротиться до 12 номіналів - шести монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

Водночас тривалість використання монет становить 20-25 років, що набагато довше, ніж термін життя банкнот низьких номіналів (один-два роки). Отже, заміна банкнот на монети дасть змогу державі заощадити на друці майже 1 млрд грн, пояснюється в повідомленні.

Центробанк зазначає, що після введення монет номіналом в 10 гривень, українці зможуть розраховуватися відповідними банкнотами необмежений період, але в результаті природного зносу їхня кількість поступово зменшуватиметься.

Згідно з повідомленням, нова монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем, її діаметр - 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Зазначається, що завдяки збільшеним габаритним розмірам вона суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

НБУ нагадав, що станом на 1 квітня в обігу перебувало 179,3 млн банкнот номіналом 10 грн.

Водночас нових обігових монет на початок квітня номіналами 1 грн було в обігу понад 195 млн шт., 2 грн - майже 190 млн шт., 5 грн - понад 7,0 млн шт. Згодом кількість монет в обігу збільшуватиметься залежно від потреб економіки, додав регулятор.