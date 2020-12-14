НБУ визнав неплатоспроможним "Місто Банк" ексрегіонала Фурсіна

Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних "Місто Банк", який належить колишньому народному депутату від Партії регіонів Івану Фурсіну.

Рішення ухвалено у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня, інформує пресслужба НБУ.

"Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів - підприємства з переробки соїу Херсонській області. Балансова вартість об'єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об'єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня", - пояснили в Нацбанку.

Також зазначається, що віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.

Регулятор повідомляє, що 78% вкладників АТ "Місто Банк" (2 282 особи) отримають вклади у повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Власником АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін, якому належить 97,18% акцій. Фурсін був народним депутатом України 7-го скликання від Партії регіонів. Також йому належало 10 % акцій "РосУкрЕнерго", а також він має 10 % акцій Centragas Holding AG.

У липні 2020 року викупив ТРЦ Sky Mall в Києві.



