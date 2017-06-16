НБУ ввел выдачу электронных лицензий физлицам для переводов за границу в пределах 50 тыс. долларов

Национальный банк Украины (НБУ) вводит выдачу электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций. Об этом сообщается на сайте НБУ.

На основании такой лицензии физическое лицо сможет в течение одного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тыс. долларов (в эквиваленте).

Воспользоваться лицензиями физические лица смогут для осуществления 3 видов валютных операций: для инвестиций за границу, по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк, в котором у него открыт и представить документы в бумажной или электронной форме.

"Упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка", - заявили в НБУ.

Как сообщалось, Нацбанк упростил условия инвестирования за границу для бизнеса.