НБУ вводить в обіг монету номіналом 10 гривень

Національний банк України з 3 червня вводить в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

"Це частина комплексного рішення щодо оптимізації та оновлення банкнотно- монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року і має на меті забезпечити в Україні надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових повсякденних монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - йдеться в повідомленні.

Нова монета номіналом 10 гривень - невелика за розміром, її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама. Монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Завдяки більшому діаметру і ребру (третя сторона монети) зі спеціальним великим рифленням можна легко відрізнити її від монет інших номіналів.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

На першому етапі НБУ планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, які будуть розподілені між підрозділами банку в регіонах. З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в НБУ і видавати їх своїм клієнтам.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на повсякденні монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і старими банкнотами цього номіналу. Поступово-в результаті природного зносу 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало нових монет номіналами 1 грн - понад 195 млн шт., 2 грн - майже 190 млн шт., 5 грн - понад 7,0 млн шт.

Зазначимо, у січні 2019 року голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

Водночас Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Зношуючись, вони паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

