НБУ вводит в обращение монеты 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины сегодня, 27 апреля, вводит в обращение новые монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Такое решение НБУ принял в марте, мотивировав изменения необходимостью уменьшить расходы на чеканку мелких купюр. Также ожидается, что вслед за 1 и 2 гривнами в обращение будут введены монеты 5 и 10 гривен, однако решение об их выпуске в оборотный оборот еще не принято.

Как отметили в НБУ, монеты сделаны с соблюдением преемственности в дизайне с бумажными купюрами, а их диаметр 19 и 20 мм. Введеные в обращение 1 и 2 металлические гривны будут весить всего 3-4 грамма. В первую очередь Национальный банк введет в обращение монеты в количестве около 5 млн шт. каждого номинала, а постепенно количество монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

При этом менять бумажные гривны на монеты украинцам не придется, они будут действовать в обращении на равных правах. Срок службы металлических гривен - 20 лет, в то время как мелкая бумажная купюра "живет" всего два. Это позволит НБУ сэкономить 1 млрд грн. на производстве. В целом в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн. штук банкнот всех номиналов, более 40% из которых составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен.

Напомним, что в течение 2017 года Национальный банк утилизировал 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд гривен.

Отметим, что Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и дальше находиться в обороте, однако в дальнейшем наличный оборот не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.