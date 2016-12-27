НБУ выделил 10 млрд грн на рефинансирование "ПриватБанка"

Национальный банк Украины предоставил национализированному "ПриватБанку" кредит рефинансирования объемом 10 миллиардов гривень для поддержки ликвидности.

В пресс-службе НБУ сообщили, что параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны в рамках Закона Украины "О банках и банковской деятельности", передает УНИАН.

Также сообщается, что в статистике НБУ этот кредит отражен в разделе "Финансовые рынки", подразделе "Анализ ликвидности" в части "Прочие монетарные операции" на начало дня 23 декабря.

При этом регулятор отметил, что также по статье "Прочие монетарные операции" отражены 747 млн грн гривневого эквивалента купленной регулятором валюты во время интервенции на валютном рынке 22 декабря в сумме 28,4 млн долл.

Как сообщалось 20 декабря, НБУ выделил ПриватБанку 15 млрд гривен по ставке 16% годовых до 30 декабря 2016 года.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать Приватбанк. 19 декабря в банк была введена временная администрация, которая проработает несколько дней. После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что бывшим владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову будет грозить уголовная ответственность, если они не выполнят свои обещания по реструктуризации.