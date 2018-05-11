НБУ выпустил монету, посвященную копанию картошки

Национальный банк Украины выпустил серебряную коллекционную монету, посвященную копанию картофеля, сообщается на сайте регулятора, пишет Лига.

"(Монета) посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического образа украинского архетипа. Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев - земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, а также работа на ней тысячелетиями объединяют мужчину и женщину, что символизируют две фигуры в форме сердца", - говорится в сообщении НБУ.

На аверсе монеты размещено изображение дерева жизни, с зеркальной верхушкой на фоне поля и позолоченная картошка (так же на зеркальном фоне). Внизу размещен малый Государственный Герб Украины и год чеканки монеты.

На реверсе монеты - изображение сгорбленных мужчины и женщины.

Номинал монеты - 10 грн. Тираж монеты - 4 тыс. штук. Вес монеты составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров.

Запустить монету в обращение в НБУ планируют 22 мая 2018 года.