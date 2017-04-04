НБУ ждет приезда миссии МВФ в ближайшее время

Национальный банк ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в ближайшее время.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
"В ближайшее время приезжает миссия. Будет официальное сообщение, когда приедет", - сказал он.
Приезд миссии будет касаться четвертого пересмотра программы сотрудничества с МВФ.
Ожидается, что по итогам пересмотра Украина получит до конца 2-го квартала пятый транш.
Предварительно, сумма транша составит 1,9 млрл долларов.
Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд 3 апреля решил выделить Украине транш 1 млрд долларов.
Для следующего транша Украине необходимо будет выполнить минимум шесть условий.