Нефть дешевеет после почти 20% подорожания накануне

В ходе утренних торгов нефть во вторник подешевела более чем на 1% после вчерашнего подорожания почти на 20% из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПЗ госкомпании Saudi Aramco. В результате королевство сократило добычу нефти почти в два раза.

б этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,66 (0,96%) - до $68,36 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель.

В ходе предыдущих торгов цены на нефть выросли почти на 20%, что стало самым крупным суточным ростом за почти 30 лет. При закрытии торгов рост составил 15%. Ситуация в нефтяном секторе оказала давление и на другие рынки.

Индикатор волатильности на рынке нефти 16 сентября вырос до самого высокого уровня с декабря прошлого года, а высокая торговая активность показала, что инвесторы ожидают повышения цен в ближайшие месяцы.

Сегодня утром Япония заявила, что при необходимости рассмотрит открытие стратегических запасов нефти. Читайте также: Торги бьют рекорды 90-х: ситуация на рынке тревожная, но не более того

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что за атаками на саудовские нефтяные объекты, похоже, стоит Иран. В то же время он подчеркнул, что "не хочет идти на войну". Тегеран отверг обвинения в том, что он стоял за ударами беспилотников.

В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup (NYSE:C).

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 68,88 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 68,07 доллара за баррель, что на 95 центов ниже уровня закрытия торгов ($69,02).