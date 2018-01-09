Нефть торгуется у максимальных отметок с 2015 года

Цены на нефть растут во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране.

По состоянию на 8:43 стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,28%, до $68,13 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,4%, до $62,16 за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года.

Инвесторы ожидают данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. По прогнозам аналитиков, показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по числу буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.

При этом в годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или на 38,9%.

Добыча нефти США при этом продолжает расти и может вскоре превысить 10 миллионов баррелей в день.

Источник: Прайм