"Нефтегаз" должен был закупить газ у "Газпрома" по цене около $254/тыс. куб. м

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" должна была закупить газ у компании "Газпром" (Россия) по цене около 254 долларов/тыс. куб. м.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, близкий к процессу подготовки начала закупки газа у "Газпрома".

Согласно источнику, "Нефтегаз" планировал закупить примерно 500 млн куб. м газа, из расчета до 18 млн куб. м/день.

По словам источника, "Нефтегаз" осуществил предоплату в размере в районе 127 млн долларов, так как по решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона должна была внести средства за весь месяц.

Как сообщали Українські Новини, в Украине до 7 марта введен национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

2 марта председатель правления российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден расторгнуть газовые контракты с Украиной.