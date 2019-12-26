Нелегальные сети АЗС закроют до 9 января - Гончарук

В Украине нелегальные автомобильные заправочные станции (АЗС) закроют до 9 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский рекомендовал сетям АЗС снизить цены на бензин в связи с укреплениме гривны. На следующий день в ряде крупных розничных сетей по продаже автотоплива цены на бензин и дизтопливо снизились на 0,5-1 грн/л.

Подробнее о теневом рынке нефтепродуктов читайте в статье Артема Куюна "Погружение в серость" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: ZN.UA /