Немчінов представив колективу АРМА тимчасового керівника

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов представив колективу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) тимчасового виконувача обов'язків голови відомства Дмитра Жоравовича.

Про це урядовець повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Представив колективу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) тимчасово виконуючого обов'язки голови Дмитра Жоравовича. Пан Жоравович - кандидат юридичних наук, очолює Північно-Східне міжрегіональне територіальне управління АРМА, має більше 15 років адвокатської практики", - зазначив Немчінов.

29 липня тимчасового виконувача обов'язків голови АРМА, його заступника та начальника управління установи відсторонили від посад та помістили під домашній арешт. Працівники ДБР повідомили посадовцям про підозру у привласненні понад 400 тис. дол.

4 серпня Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови АРМА Дмитра Жоравовича.