Немецкий автобусный лоукостер Flixbus выходит на украинский рынок

Немецкий автобусный лоукостер Flixbus начинает рейсы в четыре украинских города.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, первый автобус отправляется из Праги в Украину в четверг, 27 июля.

Рейсы компании будут осуществляться из Львова, Ровно, Житомира и Киева.

"Мы в любом случае планировали привлечь Украину к нашей европейской сети. Решение ехать в Украину не касалось безвизового режима для украинских граждан. Однако в нынешней ситуации мы стремились сделать это как можно быстрее ", - рассказал вице-президент Flixbus по Восточной Европе Николай Войтюк.

Цены Flixbus являются конкурентными. Для сравнения, билет в Прагу на сайте немецкой компании стоит около 730 гривен (25 евро). Во Вроцлав - 560 (менее 20 евро), в Краков - 580 гривен (20 евро).

Напомним, Flixbus - не первая компания с ЕС, которая заинтересовалась украинским рынком. С октября 2016 польский перевозчик Polskibus осуществляет рейсы в семь городов: Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Винницу, Хмельницкий и Херсон.

Компания Flixbus работает на рынке перевозок с 2013 года и за время работы успела поглотить несколько других крупных перевозчиков, среди них в частности Megabus, Postbus и австрийская HELLoe.