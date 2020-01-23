Немецкий оператор внес коррективу в заявление Гончарука о "Укрзалізнице"

Немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не собирается принимать в управление компанию "Укрзалізницю", заявили в пресс- службе компании.

Об этом сообщает DW.

"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта - будет консультировать и поддерживать "Укрзалізницю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января во Давосе.

Ранее сообщалось, что в швейцарском Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что этот альянс - логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

Realist.online