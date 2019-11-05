Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о покупке компании Мотор Сич - WSJ

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс обсуждает вопрос о покупке Мотор Сичи, одного из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Wall Street Journal.

Принс - основатель американской частной военной компании Blackwater (сейчас - Academi). Он является исполнительным директором частной компании в сфере безопасности Frontier Services Group, которая базируется в Гонконге и Пекине.

WSJ отмечает, что Вашингтон пытается помешать покупке украинской Мотор Сичи группой китайских компаний. В конце сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и старший советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер посетили завод, который находится в Запорожье.

WSJ пишет со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, что с 2014 года Принс приезжал в Украину не менее девяти раз. Американский чиновник встретился с ним ранее в этом году. Принс выразил заинтересованность в покупке предприятия, если компания останется зарегистрированной в Украине и он получит список ее клиентов.

Принс от комментариев отказался. Представитель Frontier Services Group и бизнесмена сказал журналистам, что он хочет инвестировать в Украину. В Мотор Сичи на запрос не ответили.

Издание отмечает, что Принс приезжал в Украину 24-27 октября. Он посещал предприятие. По словам собеседника WSJ в компании, Принс был впечатлен "высоким уровнем технологий".

Frontier Services Group оказывает материально-техническую поддержку и поддержку в сфере безопасности китайским предприятиям в Африке. Крупнейшим акционером группы является CITIC Group Corp., китайский инвестиционный фонд, который контролируется государством.

У Принса есть также связи в России. В апреле стало известно, что минюст США подозревает, что он соврал Конгрессу о своей встрече в январе 2017 года с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Представители администрации Трампа обсуждали возможность покупки предприятия с еще одним потенциальным покупателем - Максимом Поляковым, собственником базирующегося в Остине (штат Техас) аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace.

Напомним, Мотор Сич долгое время единолично контролировал ее почетный президент Вячеслав Богуслаев. В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций Мотор Сичи.

В августе этого года стало известно, что государство Украина в лице одного из предприятий концерна Укроборонпром на безвозмездной основе получит 25,2% акций АО Мотор Сич (Запорожье) - одного из крупнейших мировых производителей авиадвигателей. При этом контрольный пакет акций перейдет к инвесторам из Китая. Договор о сотрудничестве подписан между государством Украина в лице госконцерна Укроборонпром, компаниями Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group. Договор предусматривает порядок совместного управления компанией (акционерное соглашение). СМИ писали, что в случае получения разрешения на покупку свыше 50% акций Мотор Сичи китайские компании заплатят в госбюджет $100 млн.