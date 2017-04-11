Несмотря на дефицит, Украина не будет покупать уголь у страны-агрессора - Гройсман

Правительство надеется диверсифицировать поставки топлива и модернизировать энергетику Украина не будет покупать уголь у РФ. Фото: из открытых источников

Энергетическая и экономическая блокада, которая дала возможность России украсть украинские предприятия и получить контроль над украинскими недрами, была спецоперацией страны-агрессора на украинской территории. Как следствие, Украина испытывает дефицит ресурса, но закупать уголь у страны- агрессора правительство не будет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Безусловно, нам нужно угля не хватает, закупать в разных странах. Я сторонник того, чтобы мы закупали в Соединенных Штатах, Австралии - в других странах, а не у страны-агрессора", - цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

По словам премьера, для Украины очень важно диверсифицировать поставки угля, но ни в коем случае не поставлять его из Российской Федерации.

Гройсман убежден, что искусственно организованная блокада подыгрывала интересам Российской Федерации. "Я считаю, что это еще одна спецоперация врага на нашей территории. Они получили подачу от Украины руками некоторых украинцев - которые задумали это, были лидерами блокады и подыгрывали россиянам", - подчеркнул глава правительства.

Вследствие блокады украинские предприятия, которые платили налоги в Украине, работают сегодня на Россию, а украинские недра взяты русскими в актив страны-агрессора, подчеркнул глава правительства. "Десятки, сотни миллиардов просто были перенаправлены в экономику Российской Федерации", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство осуществило ряд мероприятий, направленных на достижение энергетической независимости. Также много изменений были осуществлены в течение 2014-2015 годов. В результате, 501 день Украина не использует российский газ.

Прилагаются усилия для развития гидроэнергетики, наращивания мощностей атомной энергетики, осуществляется модернизация системы. Так, проводится модернизация Трипольской ТЭС, на что нужно 1 млрд грн. Также в этом году будут перестроены два блока Змиевской ТЭС, работающие на антрацитовом уголе.