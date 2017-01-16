Невиданный урожай: Украина собрала 66 млн т зерна

Производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе в 2016 г. составило 66 млн т. Урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн т превышает показатель 2015 г.

Об этом со ссылкой на предварительные статистические данные сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Также в 2016 г. установлены рекордные показатели по урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га).

В целом, средняя урожайность составила 46,1 ц/га (на 5,0 ц/га больше, чем в 2015 г.).

В частности, собрано: пшеницы - 26,0 млн т при урожайности 42,1 ц/га; кукурузы на зерно - почти 28 млн т при урожайности 66,0 ц/га; ячменя - 9,4 млн т при урожайности 33,0 ц/га; ржи - 391,5 тыс. т при урожайности 27,3 ц/га; овса - 499,0 тыс. т при урожайности 23,9 ц/га; гречки - 176,4 тыс. т при урожайности 11,5 ц/га; гороха - 745,6 тыс. т при урожайности 31,3 ц/га; риса - 64,8 тыс. т при урожайности 54,0 ц/га;

Из технических культур: сахарной свеклы - 13,9 млн т при урожайности 482,4 ц/га; подсолнечника - 13,6 млн т при урожайности 22,4 ц/га; сои - 4,3 млн т при урожайности 23,1 ц/га.

Кроме того: картофеля - 20,9 млн т при урожайности 160,7 ц/га; овощей - 9,0 млн т при урожайности 208,2 ц/га; плодов и ягод - 2 050 тыс. т при урожайности 99,5 ц/га; винограда - 400 тыс. т при урожайности 95,7 ц/га.

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