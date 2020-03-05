Незаконная вырубка леса в Украине выросла всемеро - Гослесагентство

5 марта 2020, 16:54

В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли до 118 тысяч кубометров, по сравнению с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в четверг, 5 марта, во время презентации публичного отчета деятельности агентства за 2019 год, пишет УНИАН. По его словам, такая деятельность "черных лесорубов" принесла государству убытки на сумму более 800 миллионов гривен.

"Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривен", - сказал он.

Как уточнил Заблоцкий, больше всего незаконно вырубили леса в Харьковской области. Там в прошлом году Гослесагентство выявило убытков почти на 52 миллиона гривен. Далее идет Херсонская область - 16,9 миллиона гривен убытков и Житомирская - 5 миллионов гривен.

При этом он добавил, что в 2019 году лес удалось восстановить на площади 42 тысячи гектаров, а новые леса высадить на 2,2 гектарах.