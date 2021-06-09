Інфляція прискорилася до 9,5%: найшвидше дорожчають фрукти та олія

Споживчі ціни у травні цього року в Україні зросли на 9,5% у річному вимірі (проти травня минулого року), прискорившись у порівнянні з 8,4% місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

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Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем цього року становила 1,3%, з початку року - 6,1%.

У січні-травні 2021 року інфляція сягнула 8% проти аналогічного торішнього періоду.

Базова інфляція у травні порівняно із квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року - 3,9%.

Що подорожчало найбільше

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 14,5% та 6,8%) подорожчали фрукти і соняшникова олія. На 1,8-1,0% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу та продукти з риби. Водночас на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% - овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 3,0% та 1,7% відповідно, палива та мастил - на 1,0%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

На початку року в Україні почали дорожчати продукти. Тоді Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував зростання цін по деяких групах товарів. Він заявив, що здорожчання є "дійсно обґрунтованим" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор". За очікуванням уряду, озвученими Шмигалем, стабілізація цін на соціальні товари та продукти мала відбутися вже наприкінці березня. Уже на початку квітня в Мінекономіки вказали, що не бачать значного зростання цін на продукти харчування.

Водночас, як свідчать дані Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої росли три місяці поспіль, починаючи з початку року. Сповільнення темпів інфляції у річному вимірі вперше з початку року спостерігалося лише у квітні.

Додамо, в експертних колах раніше висловлювали думку, що після того, як на ринок надійде продукція нового врожаю, подорожчання продуктів повинне загальмуватися.