НКРЭ повысила цену на электроэнергию с 1 июля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%

Об этом говорится в постановлении НКРЭ, передает "ДС" со ссылкой на "Экономическую правду".

В частности, Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус уже заявил о намерении обжаловать это постановление в суде. Он также добавил, что "кого-то ждут уголовные дела".

"Цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала - это даже больше чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ", - написал эксперт в Facebook.

Отметим, что оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.

Как сообщала "ДС", с 1 марта в Украине поднялись тарифы на электроэнергию с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт-ч, в зависимости от объемов потребления.

Напомним также, что НКРЭ хотела повысить цены на электроэнергию с 1 апреля.