НКРЕКП представила два сценарії підвищення тарифів на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг планує змінити діючий тариф для населення за електрику, відмінивши пільговий тариф до 100 кВТ-год або з липня цього року, або з 2021 року. Про це повідомив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово- комунальних послуг.

У НКРЕКП представили два сценарії виходу з боргової кризи на ринку електроенергії. Так, за першим сценарієм передбачається заборона будівництва нових потужностей та відміна пільгової категорії споживання до 100 кВТ-год. для населення з 1 січня 2021 року.

"Другий сценарій більш м'який, але в будь-якому випадку це заборона будівництва нових потужностей, як було у першому сценарії, зменшення "зеленого тарифу", - додав Коваленко.

Так, за його словами, другий сценарій передбачає відміну пільгової категорії споживання до 100 кВТ-год. для населення з 1 липня 2020 року. Це дозволить зібрати з ринку додатково 12 млрд грн (у щорічному вимірі).

Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії.