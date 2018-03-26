НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) на второй квартал 2018 г. Ставки новых тарифов опубликованы на сайтерегулятора.

По сравнению с предыдущими ставками тарифов новые выросли на 2,1-9,1%.

Тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч.

Ранее сообщалось, что начиная с 26 марта, заседания НКРЭКУ потеряют кворум - большинство голосов действующих членов, которое необходимо для принятия каких-либо решений регулятором.