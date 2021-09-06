Nord Stream 2: із затримкою у більш як півтора року зварили останню трубу

Остання труба для спірного газопроводу по дну Балтійського моря "Північний потік 2" була зварена із затримкою більше ніж у півтора року.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє з посиланням на оператора проєкту Nord Stream 2 AG ресурс t-online.

Зварювальні роботи завершено 6 вересня, труби буде спущено під воду.

Втім, уточнює ЗМІ, трубопровід не готовий до експлуатації: ще належить провести деякі випробування на герметичність та подальші зварювальні роботи на суші. Газовий монополіст "Газпром" розраховує почати постачати природний газ по новому трубопроводу до Німеччини в жовтні.

Опір низки країн, насамперед, США, які наклали санкції на компанії, які брали участь у будівництві, затримав пуск в експлуатацію, який планувався на кінець 2019 року. Цьогорічна домовленість уряду Ангели Меркель з новим керівництвом США дозволили добудувати газогін. Утім, ФРГ змушена була взяти на себе зобов'язання накладати санкції на нього в разі, якщо Росія буде використовувати трубу як геополітичну зброю проти України. Також умовою експлуатації є збереження транзитної ролі України. Канцлер Ангела Меркель під час свого візиту в Київ 22 серпня заявила, що Німеччина працює над продовженням транзитної угоди між Росією та Україною.

Також стримуючим фактором є те, що оператору не вдалося добитися виключення газопроводу з умов 3 енергопакету ЄС.

Вартість будівництва 1230-кілометрового трубопроводу, що має дві нитки, перевищує 10 мільярдів євро. Половину з них фінансував "Газпром", решту - п'ять європейських компаній: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper та Shell.