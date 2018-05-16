Норвегия не хочет пускать "Газпром" на свой шельф

Обмен активами между австрийской OMV и российским холдингом опасен для Европы, сочли в Осло.

Норвегия недовольна сделкой об обмене активамимв результате которой российский газовый концерн получит доступ к норвежскому континентальному шельфу, сказал агентству "Рейтер" в среду министр нефти и энергетики Норвегии Терье Сёвикнес.

"Мы ранее уже говорили, что недовольны этой сделкой, поскольку хотим диверсифицированных поставок газа в Европу", - отметил он.

"А для европейцев важно знать, что у них есть стабильный производитель - Норвегия. Если Газпром получит доступ к шельфу, некоторые могут в этом усомниться", - добавил Сёвикнес.

Норвегия - второй после России поставщик газа в Европу.

“Мы уже говорили OMV, что недовольны этим. Но мы сказали, что если будет подана заявка (на одобрение сделки), конечно, мы этим займемся”, - сказал Сёвикнес, уточнив, что пока такого запроса не поступало.

В декабре 2016 года "Газпром" и OMV договорились обменяться активами: "Газпром" хотел получить 38,5 процента норвежских активов OMV в обмен на 25 процентов четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

В феврале глава OMV Райнер Зееле говорил, что сделка завершится до конца 2018 года, несмотря на разногласия.