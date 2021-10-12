Нові свердловини в Криму можуть призвести до мікроземлетрусів - еколог

В окупованому Криму до кінця 2021 року планують пробурити 36 свердловин на чотирьох водозаборах у межах комплексного плану щодо забезпечення водопостачання, а це - потенційна небезпека для навколишнього середовища.

Як передає Укрінформ, про це розповів експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру Євген Хлобистов у ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, буріння свердловин також може спричинити локальні потрясіння, зміщення земної кори, зсувні процеси, мікроземлетруси, тобто руйнування інфраструктури.

"І другий момент - ми повністю не знаємо про якість води, яку будуть отримувати з 36 свердловин. Наприклад, вони хотіли знайти питну воду на дні Азовського моря, але якість цієї води була непридатною для пиття і навіть для гігієнічного вживання. Там потрібно було будувати виробництво з доведення цієї води до гігієнічної якості. Що будуть витягувати з цих свердловин, складно сказати", - зазначив Хлобистов.

Він також акцентував, що сьогодні немає проблем з водою, як і раніше не було, для військово-промислового комплексу, для підприємств, які обслуговували військово-промисловий комплекс Криму. Дефіцит води на собі відчували тільки мирні жителі півострова.

"Поки є вода у водосховищах, ймовірно, велика частина кримчан отримуватиме воду без проблем. Як тільки кліматична ситуація зміниться - а це цілком можливо, що Крим знову страждатиме від тривалої засухи, - буде зміна водного режиму, зміна режиму опадів, і тоді ситуація повторюватиметься. Води знову не вистачатиме", - пояснив експерт.

За його словами, проблема полягає саме у перерозподілі води.

"Відбувається стихійне збільшення кількості населення Криму, є постійно зростальні потреби військово-промислового комплексу, проводять нескінченні навчання. Скорочення споживання води саме в цих сегментах істотно поліпшило б водозабезпечення цивільного населення Криму", - сказав еколог.

У Криму нестачу води спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації. Про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.