Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні - голова Dragon Capital

Нова команда Національного банку України (НБУ) дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні, вважає голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"На відміну від попередньої команди НБУ, яка викуповувала долар, але (...) не змінювала напрям, давала курсу зміцнюватися, нова команда не давала курсу зміцнюватися і дала ринку сигнал, що вона не дозволятиме гривні зміцнюватися", - сказав він під час Global Outlook у Києві у вівторок.

За словами Фіали, гравці на ринку зрозуміли позицію Нацбанку, що також призвело до девальвації. "Ми бачимо курс вже 28,20-28,25 грн/$1, що змусило НБУ минулого тижня продати понад $70 млн десь на рівні 28,15 грн/$1, щоб цю девальвацію трохи пригальмувати", - додав він.

Голова Dragon Capital додав, що незважаючи на декларацію командою нового глави НБУ Кирила Шевченка незмінності політики центробанку та продовження плаваючого курсоутворення, судячи з інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, які Нацбанк проводив останні півтора місяці, "всім гравцям (і банкам, і експортерам) стало зрозуміло, що НБУ підіграватиме або допомагатиме виконати ті завдання, які озвучив президент і які закладені в бюджеті".