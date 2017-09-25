Новак анонсировал интеллектуальные транспортные системы в Украине в 2018 году

И.о. главы Государственного агентства "Укравтодор" Славомир Новак анонсировал введение интеллектуальных транспортных систем в Украине в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе интервью изданию "Економічна правда".

"Проект, который мы планируем на 2018 год - интеллектуальные транспортные системы", - заявил Новак.

По его словам, он занимался таким проектом в Польше. В частности, речь идет о камерах контроля скорости, а также весовом контроле.

"Хотим сделать это и в Украине", - резюмировал глава "Укравтодора".

Напомним, ранее сообщалось, что Новак рассказал, когда в Украине начнут строить платные дороги. По его словам, это может случиться не ранее, чем через 3-4 года.

"Во-первых, нам нужны изменения в закон о концессии, и вместе с транспортным комитетом их наработали. Сейчас закон не позволяет воплотить идею строительства платных дорог", - заявил Новак.