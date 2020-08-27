Новий очільник "Укрзалізниці" планує розділити підприємство на 4 компанії

Новий глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак планує виділити в підприємстві чотири бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

"Я хочу виділити в "Укрзалізниці" чотири вертикально інтегровані бізнес- одиниці, з окремими балансами, які спроможні порахувати свої доходи та збитки: це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура і моя новація - окремо вивести контейнерні перевезення. Контейнерні перевезення наразі перебувають у складі вантажних перевезень, але це в принципі окремий вид бізнесу", - зазначив Жмак.

За його словами, ці вертикально інтегровані одиниці планують перетворити на окремі компанії у складі холдингу.

"Для цього вони повинні мати все для здійснення своєї діяльності. У керівника вантажних перевезень повинні бути і локомотиви, і вагони. А не як зараз: він іде за локомотивами праворуч, за вагонами - ліворуч", - додав очільник УЗ.

Жмак зауважив, що він хоче змінити корпоративну структуру підприємства.

"Для здійснення тих завдань, які я ставлю, мені потрібна ієрархічно правильно побудована система, де я маю можливість ухвалювати рішення і відповідати за діяльність усього правління, а не лише тих підрозділів, які перебувають піді мною. Про це я проситиму Наглядову раду на стадії підписання контракту і наділення мене повноваженнями", - сказав глава УЗ.

Нагадаємо, вчора Кабінет Міністрів призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".Раніше він був першим заступником голови Одеської ОДА.Також він є членом Наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

Також у червні Наглядова рада УЗ ухвалила рішення про негайне відсторонення від повноважень відповідального за вантажні перевезення в.о. члена правління Романа Веприцького та рекомендувала уряду його звільнити.

