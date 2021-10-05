Новий рекорд: ціни на газ у Європі перевищили позначку в $1400 за тисячу кубів

Ціни на газ в Європі перевищили позначку в 1400 доларів за тисячу кубів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Ice.

За добу ціна зросла на 18,6%. Раніше ф'ючерси встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів.

З 1 липня ціна зросла вчетверо.

Причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону "Північний потік-2".

У понеділок, 4 жовтня. оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.