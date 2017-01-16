Новость о "шоковой" пенсионной реформе исчезла с сайта Кабмина

Пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву сообщала, что министерство готовит законопроект, который может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Правительственный портал удалил новость об итогах встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Ваше, в которой речь шла об основных составляющих пенсионной реформы в Украине.

Новость на правительственном портале уже не открывается.

Как ранее писал УНИАН, пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву в этом сообщении отмечала, что министерство в рамках реформы пенсионной системы представит в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий", - цитировала Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По словам министра, принятие этого законопроекта может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, но это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд.

Согласно сообщению, данный законопроект предусматривает, что источником для выплаты пенсий по инвалидности будет не Пенсионный фонд, как в настоящее время, а Фонд социального страхования. Также произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В этой категории останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза. Также данный законопроект предусматривает отмену всех льгот.

Также Минсоцполитики предлагает уменьшить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 15 лет по состоянию на 1 января 2018 года, что позволит 30% граждан претендовать на пенсию.

"Если раньше предлагалось на момент выхода на пенсию, - за время "ч" было взято 1 января 2021 года - обязательным требованием получения пенсии потенциальный пенсионер на эту дату должен иметь не меньше 20 лет страхового стажа, при этом общего - 30 лет, тогда только 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить эту страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение", - цитировала Реву пресс-служба Минсоцполитики.

Рева отметил, что такой срок дан, чтобы "все молодые начали платить взносы, а старшие начали приводить в порядок свою страховую пенсионную картину с оплатой единого социального взноса".

По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.

Первая - пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд. Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.

Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.

Второй вид пенсий - по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.

Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы - особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.

Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.

В четвертой категории пенсий - по выслуге лет - останутся лишь военнослужащие. Выслуга будет фиксированной - 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 - из Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Рева отмечал, что в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 млрд грн и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета.

По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 млн работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 млн.