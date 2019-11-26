Новые банкноты в Украине: Нацбанк раскрыл подробности



Украинцам не нужно обменивать устаревшие банкноты - устаревшие деньги будут находиться в обращении одновременно с обновленными и будут изыматься по мере износа.

Национальный банк Украины сообщил о постепенном введении в оборот ряда новых банкнот и монет национальной валюты и рассказал детали реализации и причины своего решения.

"Национальный банк Украины завершает переход на обновленный банкнотно- монетный ряд гривни, который содержит более надежные и более защищенные от подделок банкноты, что обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого в обращение будут введены монеты 5 и 10 гривень, которые постепенно заменят бумажные банкноты. Одновременно будут введены обновленные 50 и 200 гривень с усовершенствованной системой защиты, которые своим дизайном повторяют банкноты нового поколения гривни - 20, 100, 500 и 1000 гривень.

В Нацбанке назвали следующие этапы текущего обновления гривни: 20 декабря 2019 года - будут введены в обращение монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень; 25 февраля 2020 года в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривень; в середине 2020 года - в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривень (точную дату будет сообщено дополнительно).

Первой причиной очередного обновления внешнего вида банкнот стала поддержка защиты украинских бумажных денег на современном уровне, обеспечивающей традиционно низкий уровень подделки гривни фальшивомонетчиками.

"Обе обновленные банкноты имеют усиленную защиту. Так, улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей с нарушениями зрения. Изменен и усовершенствован ультрафиолетовый и инфракрасный защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты", - отмечают в регуляторе.

Второй причиной названа большая продолжительность "жизни" в обращении металлической гривни по сравнению с бумажной, что позволит сэкономить государству около 1 миллиарда гривень.

"Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. Зато банкноты номиналами 5 и 10 гривень могут находиться в обороте незначительный промежуток времени - в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и сохранять", - подчеркивают в НБУ.

Отмечается, что регулятор предусмотрел максимально удобную замену в обращении старых денег на новые.

Украинцам не нужно обменивать устаревшие банкноты 5, 10, 50 и 200 гривень на обновленные банкноты и оборотные монеты. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами соответствующих номиналов.

Банкноты предыдущих лет выпуска постепенно будут заменяться в обращении монетами и обновленными банкнотами.