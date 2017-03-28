Новые макроэкономические показатели переданы в МВФ

Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша. Об этом на брифинге в Харькове сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНИАН.

"Вчера (27 марта) Нацбанк заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели. Они доведены теперь до МВФ. Мы теперь ждем, что эти показатели будут приняты к сведению, и соответствующее решение о выделении очередного транша появится в повестке дня Международного валютного фонда и будет принято соответствующее решение", - сказал Рева.

Напомним, что 19 марта Совет директоров МВФ перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины. В МВФ такое решение пояснили необходимостью уточнения расчетов относительно экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях.

21 марта Нацбанк обнародовал свои прогнозы экономического развития страны на 2017-2018 года с учетом влияния торговой блокадой ОРДЛО. При этом регулятор ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 года с 2,8% до 1,9%.

Ранее сообщалось, что 4 марта МВФ согласовал вопрос о выделения нового транша в размере одного млрд долларов.

В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на один млрд долларов. Согласно скорректированному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально по результатам выполнения условий МВФ.

В 2015 году Украина получила лишь два транша - пять млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года. После этого была пауза из-за невыполнения ряда условий, политического кризиса и смены правительства.

По материалам: УНИАН