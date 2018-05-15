Новый Бескидский тоннель сдадут в эксплуатацию до конца мая

Новый двухколейный железнодорожный Бескидский тоннель будет окончательно сдан в эксплуатацию к концу мая, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с и.о. председателя правления ПАО "Укрзализниця" Евгением Кравцовым.

"До конца мая тоннель будет сдан", - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.

По данным "Укрзализници", новый тоннель позволит увеличить количество пар поездов на участке до 96 в сутки против нынешних 25 пар. Длина тоннеля - более 1700 метров. Он построен с учетом требований местности.

Как известно, новый тоннель построили на границе Львовской и Закарпатской областей за 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в XIX веке, который находится в аварийном состоянии.