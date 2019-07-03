Новый глава таможенной службы хочет в пять раз уменьшить количество таможен

Новый глава таможенного ведомства считает, что следует уменьшить количество таможен, но понимает, что это процесс не сиюминутный, а длительный и постепенный.

Максим Нефедов предлагает сократить количество таможен в Украине в пять раз. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это слишком много. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", - сказал он.

Как отметил Нефедов, сейчас в таможенной службе работает 10300 человек, из которых 6000 - это таможенники "с печатями", то есть те, которые физически работают, остальные - это персонал.

"Я против увеличения количества госслужащих. Как либерал я только за их сокращение, но сокращать сейчас можно лишь учитывая административные функции. Просто так сократить 2000 человек невозможно. Однако в контексте объединения таможен это реально. На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата", - добавил он.

Напомним, в конце июня суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Его победителем стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

20 марта правительство объявило конкурсы на замещение должностей глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Прием документов кандидатов продолжался до 5 апреля.

Конкурс на должность главы ГНС выиграл заместитель министра финансов Максим Верланов, в мае Кабмин назначил его руководителем ведомства.

Кабинет министров одобрил запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы, утвердив соответствующие положения в начале марта.

По материалам: ZN.UA / Корреспондент.net