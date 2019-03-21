Новый контракт с Коболевым: обнародовано распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение от 20 марта 2019 года о продлении срока полномочий главы правления компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева с 23 марта этого года до 22 марта 2020-го.

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Кабмин ожидает от Коболева:

отделения деятельности по транспортировке природного газа до 1 января 2020 года по модели, утвержденной ранее правительством;

добычи компанией не менее 18,2 млрд куб. м природного газа к тому же сроку;

транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в государства – члены Европейского Союза после 1 января 2020 года, в частности "путем создания необходимых юридических и технических предпосылок";

представления проекта финансового плана "Нафтогаза" на 2019 год, который будет отвечать требованиям закона о госбюджете.

"Невыполнение (ненадлежащее выполнение) основных ожидаемых показателей работы главы правления компании является основанием для принятия общим собранием решения о досрочном прекращении его полномочий", - говорится в распоряжении Кабмина.

В документе также затрагивается вопрос зарплаты Коболева: с 23 марта 2019 года уровень его вознаграждения составит "50 процентов месячного должностного оклада, предусмотренного контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий, с возможной выплатой премии за год в конце срока действия контракта в размере, предусмотренном в финансовом плане компании".

Напомним, 22 марта истекает действующий контракт с Коболевым. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий топ-менеджмента компании.

Теперь стороны пришли к компромиссу - Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий.

Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой".

20 марта Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании. Согласно обновленному документу, теперь они будут избираться без представления наблюдательного совета. В тот же день правительство приняло распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома.