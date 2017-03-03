Новый меморандум с МВФ предусматривает начало работы пенсионной реформы с января 2018 года - П.Розенко

Новый вариант меморандума с Международным валютным фондом предусматривает принятие пенсионной реформы и начало работы пенсионных изменений с 1 января 2018 года. Об этом сказал во время интернет- конференции вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По социальной сфере я не вижу какой-то угрожающей ситуации или намерения ограничить права пенсионеров. Там (в новом варианте меморандума с МВФ - ред.) выписаны довольно общие и достаточно корректные формулы, и безусловно прописана необходимость предоставления пенсионной реформы в Верховную Раду и голосования, чтобы новые пенсионные изменения начали работать с 1 января 2018 года ", - сказал он.

При этом П.Розенко заверил, что в последнем варианте меморандума с МВФ нет никаких упоминаний о повышении пенсионного возраста.

Напомним, международные партнеры через различные каналы, в том числе через Международный валютный фонд , предоставляют политическую поддержку Украине, как государству, которое сегодня является единственным, кто фактически останавливает российскую агрессию, и Киеву нужно показывать хотя бы видимость эффективного использования предоставленных средств, чтобы поддержка не оборвалась.

Как сообщал УНН, НБУ ожидает подписания меморандума с МВФ в ближайшее время .