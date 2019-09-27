Новый министр инфраструктуры против возобновления авиасообщения с РФ

Украина пока не планирует восстанавливать авиасообщение с Российской Федерацией. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Экономической правде.

По его словам, "надо иметь суицидальный настрой", чтобы в нынешних условиях вернуть прямые рейсы между Украиной и РФ.

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17 (крушение пассажирского лайнера над Донбассом, - ред.). Это просто опасно для украинцев", - заявил Криклий.

Он также отметил, что речь не о геополитике, а о посыле мировому сообществу. Министр считает, что в случае восстановления авиасообщения с РФ теряется смысл европейских санкций, встреч в нормандском и минском форматах.

"Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет", - объяснил глава Мининфраструктуры.

Что же касается железнодорожного сообщения, то, по словам Криклия, это вопрос другого характера.

"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - высказал свое мнение чиновник и подчеркнул, что в ситуации с поездами нет такой опасности, как с перелетами.

"Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России - это уже другое решение", - заявил Криклий.

Российская Федерация готова возобновить авиасообщение с Украиной.