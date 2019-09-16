Новый мост в Днепре: Заместителя Филатова объявили в розыск

Должностные лица горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств на ремонте моста, объявлены в розыск, другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днипре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, осуществлявшее технический надзор, объявлены в розыск в связи с тем, что они скрывались от следствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 40 млн грн; начальник участка будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн грн.

Как сообщалось ранее, Центральный (Новый) мост - автомобильный мост, связывающий центр Днипра с левобережной частью города (улицу Коцюбинского и Слободской проспект), открыт 5 ноября 1966 года, его длина составляет 1478 м, ширина - 21 м.

В 2017 году горсовет Днипра закрыл Новый мост на реконструкцию, которую планировали завершить до конца года. Во время ремонтных работ неоднократно возникали скандалы с подрядчиком, а смета выросла почти на треть. Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)

Мэр Днипра Борис Филатов сообщал, что возбуждено как минимум семь уголовных дел, связанных с этим мостом.

12 июля Президент Владимир Зеленский и мэр Днипра Борис Филатов заключили пари по достройке Нового моста за два месяца. Если постройку не достроят в срок, мэр должен уйти с должности.

Мост открыли 7 сентября. Ранее Филатов объяснял, что после реконструкции верхней части моста займутся его нижней и подводной частями.

13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели следственные действия и массовые обыски. В этот же день в производстве по злоупотреблениям, в частности, превышение цены строительных работ в смете на реконструкцию Центрального (Нового) моста в Днипре, правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств семи лицам, среди которых - заместитель мэра Днипра, главный инженер, начальник участка.

14 сентября Новый мост проинспектировал Зеленский и сообщил, что специальная комиссия проанализирует и примет объект.