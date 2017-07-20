Новый реестр по программе "Доступные лекарства" будет содержать около 210 препаратов

Новый реестр лекарств по правительственной программе реимбурсации будет содержать около 210 позиций, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко во время селекторного совещания в четверг.

"На сегодня формируется новый реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. В новый реестр поданы предложения приблизительно на 200 препаратов. То есть, действующий сегодня реестр в ближайшее время будет расширен как минимум на 50 препаратов и будет состоять примерно из 210 препаратов", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что к новой редакции предложения по действующим трем нозологиям подали 22 производителя из европейских стран, 17 украинских производителей, пять из других стран, в частности, из Индии и Израиля.

П.Розенко поручил Министерству здравоохранения завершить и опубликовать новый реестр до 5 августа.

"Дальше мы будем работать над тем, чтобы уже было большее число нозологий в программе", - отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, он сообщил, что в июне в рамках программы лекарственные средства получило около 1,5 млн граждан, с начала реализации "Доступных лекарств" - 3,6 млн человек.

В настоящее время к программе реимбурсации присоединилось около 6,2 тыс. аптечных учреждений.

Кроме того, П.Розенко также уточнил, что в рамках программы уже использовано 126 млн грн - 25% от выделенной на нее суммы.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун отметила, что министерство ведет работу с дистрибьюторами и производителями для увеличения объема препаратов в аптеках.

Перечень Доступных лекарств планируется увеличить примерно на 50 препаратов

Инфографика ICTV