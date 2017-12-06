Новый рекорд: курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Курс биткоина продолжает ставить рекорды - он превысил отметку в 12 тысяч долларов - в ходе торгов курс поднимался до 12,032 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap, - пишет "Интерфакс-Украина".

Капитализация рынка биткоинов превысила 200 млрд долларов.

Вечером во вторник курс биткоина составлял 11,983 тысяч долларов, что на 4,8% выше уровня предыдущей сессии.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюти Petro.

"Я изучал эту тему и хочу объявить, что Венесуэла создаст криптовалюту Petro. Она будет обеспечиваться запасами природных ресурсов, нефти, золота и алмазов", - отметил Мадуро.

Он считает, что криптовалюта поможет Венесуэле пробить "блокаду" американских санкций и преодолеть последствия социально-экономического кризиса.