Новый руководитель "Укроборонпрома" знает, как зарабатывать на экспорте оружия и управлять офшорными компаниями - эксперт

Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как "продавать" выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам.

Недавно президент Петр Порошенко добавил в свою летопись еще один "соответствующий Конституции" указ о назначении следующего руководителя "Укроборонпрома" П.Букина, "потевшего на ниве торговли оружием на должности в "Укрспецэкспорте" с 1996 г., до и после пребывания у власти ростовского "узурпатора"".

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. Автор отмечает, что нового руководителя "Укроборонпрома" не надо учить, как зарабатывать на экспорте оружия.

"Он не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями и их счетами, даже не выезжая за пределы страны, - подчеркивает эксперт. - И тем более П.Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как "зарабатывать" на маркетинге, страховке, транспортных услугах, согласовании цен и рынков сбыта для спецэкспортеров, как "продавать" выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам. Букин - опытный кадр".