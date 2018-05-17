Новый законопроект о валюте принят в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона О валюте. Он предусматривает урегулирование основных правил осуществления валютного регулирования и валютного надзора в Украине.

За соответствующий законопроект No8152 проголосовали 253 народных депутата в четверг, 17 мая.

Проектом предусматривается отменить действующие сегодня устаревшие документы по системе валютного регулирования и контроля, а также о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте.

Законопроектом предполагается ввести новый режим валютного регулирования, определить категориально-терминологический аппарат валютного регулирования, установить общий режим проведения валютных операций на территории Украины, детали осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведение операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Законопроектом также предлагается установить нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточнить их состав, регламентировать права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Проектом также предлагается урегулировать права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

Законопроект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, что позволит "препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка".

Проектом для этого предлагается отдельно определить правовой режим введения защитных мер, направленных на уменьшение рисков стабильности банковской и/или финансовой системы страны и устранения негативного влияния возможных последствий давления на платежный баланс, что может угрожать достижению целей денежно-кредитной политики, а также валютной политики государства.

В начале марта 2018 президент Петр Порошенко передал "нацбанковский" законопроект в Верховную Раду. Глава НБУ Яков Смолий рассчитывает, что закон будет принят и вступит в силу уже в текущем году, даже с учетом предусмотренного переходного периода.

Также в Нацбанке отмечали, что готовы учесть некоторые положения из альтернативного законопроекта, который подала группа депутатов (рег. No8152- 1). Однако регулятор настаивает на том, что эти нормы должны быть включены в инициированный им базовый законопроект No8152.