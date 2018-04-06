Новым президентом украинской Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Новым президентом украинской футбольной Премьер-лиги избрали швейцарца Томаcа Гримма. Соответствующее решение приняли 6 апреля на отчетно-выборном собрании организации, сообщает Sport Arena.

За Гримма проголосовали 10 клубов УПЛ, еще два воздержались.

Кандидатуру швейцарца выдвинул ФК "Александрия". Он был единственным претендентом на этот пост.

Президента УПЛ избирают на четырехлетний срок. До Гримма этот пост занимал Владимир Генинсон.

Sport Arena отмечает, что в 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке национальной сборной к чемпионату Европы 2016 года. Также он был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и главой футбольной лиги Швейцарии.

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